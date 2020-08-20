В Украине за сутки выявлено 2134 случая заболевания COVID-19

20 августа 2020, 09:43

В Украине по состоянию на 20 августа зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - пишет "ОстроВ".

"За прошлые сутки заболело 2134 человек, из них 100 детей и 160 медработника. Это абсолютный антирекорд. За прошлые сутки было госпитализировано 407 человек", - заявил министр.

По его словам, за последние сутки зафиксировано 40 летальных случаев от COVID-19.

Выздоровело 704 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 98 537 человек, из них 6 702 ребенка и 10 083 медработников. Выздоровело 50 441 человек, летальных случаев - 2184", - сказал Максим Степанов.

За прошлые сутки было сделано 40 779 тестирований на COVID-19, из них 21 698 - методом ПЦР, а 19 081- методом ИФА.

По его словам, наибольшее число заболевших за минувшие сутки зафиксировано во Харьковской (242), Львовской (183), Черновецкой (189), Ивано-Франковской (168) областях, и Киеве (227).