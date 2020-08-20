20 августа 2020, 09:47

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный госпитализирован с отравлением. стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в "Твиттере".

По ее словам, политику стало плохо на борту самолета, следующего рейсом из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального на скорой отвезли в больницу.

"У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала Ярмыш.

В более позднем сообщении пресс-секретарь добавила, что подозревает умышленное отравление. "Чай - было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - написала она.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - сообщила Ярмыш последние новости.