Где на Донбассе можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции

20 августа 2020, 15:34

На сайте Министерства здравоохранения обновлен и дополнен перечень лабораторий, имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома», передает пресс-служба МОЗ.

Так, в Донецкой и Луганской областях есть шесть лабораторий осуществляют ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции.

В Донецкой области работает 4 такие лаборатории: три в Мариуполе и одна в Славянске. На Луганщине ПЦР-исследования проводят в Рубежном и Северодонецке.

Отмечается, что лаборатории, которые не имеют доступа к системе ЦОЗУ, не могут вносить результаты теста для отмены самоизоляции.

Напомним, вместо обязательной самоизоляции через приложение «Дій вдома» можно сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Лаборатория должна внести отрицательный результат исследования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. После этого данные автоматически передаются в приложение «Дій вдома», и гражданин получает сообщение о возможности прекращения самоизоляции