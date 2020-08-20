Украина в ТКГ обсудила списки для обмена пленными

Завершилось заседание минской ТКГ в формате видеоконференции. Стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.
Отмечается, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.