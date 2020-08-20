В Донецкой области надо построить современную многопрофильную больницу - Степанов

20 августа 2020, 17:39

В Краматорске необходимо построить областную многопрофильную больницу III уровня. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Славянске 19 августа в ходе рабочего визита на Донетчину, - сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«У нас есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области. Мы сейчас с главой областной администрации посмотрели подходящее место, где будет расположена эта больница. Они разработали проект, сделали все расчеты. Я считаю, что такую ​​современную больницу необходимо построить в Донецкой области», - сказал министр.

В результате российской вооруженной агрессии против Украины медицинские заведения III уровня остались на временно оккупированной территории. Донецкая область сделала определенные шаги для наращивания утраченных мощностей, но этого недостаточно. Больница, которую планируют построить в Краматорске, должна стать своеобразным хабом, который объединит диагностику, медицинскую помощь и науку. Предполагается, что стационарная помощь будет оказываться в 19 отделениях терапевтического и хирургического профиля с общей мощностью 600 коек. Консультативное отделение будет иметь возможность принимать до 600 посетителей в смену. На базе стационарных отделений планируется разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочей поездки в Донецкую область посетил КНП «Краматорского городского совета «Городская больница №3», где ознакомился с ремонтными работами в помещении под отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи и с ходом выполнения капитального ремонта травматологического отделения.

Реконструкция отделения экстренной помощи проходит в рамках программы «Большая стройка» за счет государственного бюджета, а капитальный ремонт травматологии частично финансируется за счет местного и областного бюджетов.

В Славянске министру представили проект реконструкции здания областной детской больницы. Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания и установку современного лабораторного оборудования.

Максим Степанов также пообщался с медицинскими работниками и с двумя интернами, которые начали работать в больнице после завершения обучения в Донецком национальном медицинском университете.