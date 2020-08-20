20 августа 2020, 12:58

За останню добу в Луганській області підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Загальна кількість за весь період - 206.

Зареєстровано 932 підозрілих випадків захворювання.

Нові підтверджені випадки зареєстровані:

- м. Сєвєродонецьк - 2 (1 особа, яка перебувала в самоізоляції після повернення з РФ, 1 особа хвора на пневмонію);

- м. Рубіжне - 1 (особа хвора на пневмонію);

- Новопсковський район - 2 (особи, які перебували в контакті з раніше захворілими).

Епідеміологічні розслідування проводяться по усім підтвердженим випадкам. Виписано 6 осіб у зв'язку з одужанням. Загалом одужало 140 осіб.

Таким чином, маємо на сьогодні 65 активних хворих, з них 29 госпіталізовані до різних лікувально-профілактичних закладів області, інші 36 лікуються амбулаторно.

Не нехтуйте правилами безпеки!

ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України"