В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения из-за болезни сотрудника

20 августа 2020, 10:02

В связи с тем, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19, согласно распоряжению руководства суда, временно установлены карантинные ограничения. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

В соответствии с ограничениями, прекращен личный прием документов канцелярией суда, при этом обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно посредством почтовой связи, подсистемы «Электронный суд» или электронной почты суда inbox@adm.ki.court.gov.ua; рекомендовано судьям ОАСК проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства; сотрудникам службы судебной охраны допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.