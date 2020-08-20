В Северодонецке произошло ДТП: фургон столкнулся с легковушкой

20 августа 2020, 11:36

Грузовой фургон в Северодонецке столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшая, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

19 августа, около 10:00 утра, на перекрестке улиц Танкистов и Энергетиков водитель FORD TRANSIT, двигаясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю KIA MAGENTIS, который ехал по главной улице.

В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Пассажирка автомобиля FORD TRANSIT получила травму головы, ее госпитализировали в городскую больницу.

В дальнейшем патрульные передали дело следователям, которые будут выяснять все обстоятельства аварии.