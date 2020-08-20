ЦИК предложила Гайдаю пересмотреть вопрос о проведении местных выборов в области

20 августа 2020, 12:04

Центральная избирательная комиссия обратилась в Луганскую и Донецкую военно-гражданские администрации с вопросом о возможности подготовки и проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей, сказано в сообщении комиссии в Facebook.

«Возможна ли организация и проведение первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей? Да, возможна! И ЦИК как никто за реализацию граждан их избирательных прав. Мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан», - говорится в сообщении.

В сообщении заявлено, что для проведения выборов на указанных территориях необходимо понимание рисков, обеспечение надлежащей безопасности и избежание террористической угрозы.

«Может ЦИК самостоятельно определять уровень надлежащей безопасности и избежание террористической угрозы во время выборов на отдельных территориях? Нет. ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Но! На сегодняшнем заседании ЦИК снова обратилась в компетентные органы, в том числе в Луганскую и Донецкую ОГА-ВГА, по возможности подготовки и проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей», - отмечает источник