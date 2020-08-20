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Общественное мнение
Власть
20 августа 2020, 13:00

Госэкоинспекция: За незаконные рубки будут отвечать лесхозы

Если задержать «на горячем» «черных» лесорубов не удалось, то за незаконную рубку деревьев отвечать лесохозяйственные предприятия. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции.

«За первое полугодие 2020 Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный ущерб к административной ответственности привлечено 2387 лиц, начислен ущерб на сумму более 177 400 000 грн», - отметил Малеваный.

Председатель ГЭИ перечислил области, где начислено больше убытков за незаконную рубку деревьев. Это Херсонская область - почти 24 млн грн, Днепропетровская область - почти 11,2 млн грн, Закарпатская область - почти 9 млн грн, Черниговская область - более 8,2 млн грн, и Хмельницкая область - более 7,1 млн грн.

«Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, проведенной с 23 июня по 3 июля 2020 года, в сновском районном дочернем агролесохозяйственном специализированном предприятии «Сновскрайагролесгосп». Установлены незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, нанесли ущерб государству почти 11,6 млн грн», - напомнил Малеваный.

Чиновник добавил, что большинство подконтрольных территорий, покрытых лесом, принадлежащих государственным лесохозяйственным предприятиям. Именно они несут ответственность за его сохранность и недопущение незаконных рубок и именно они должны платить убытки, если не установлено других лиц, непосредственно причинивших вред окружающей среде и государству.

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