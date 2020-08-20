Военные задержали граждан, которые пытались попасть в ОРДЛО на лодке

21 августа 2020, 09:16

Военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачево задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" граждане и были задержаны.

По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому.