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Общественное мнение
Криминал / Региональные
21 августа 2020, 09:16

Военные задержали граждан, которые пытались попасть в ОРДЛО на лодке

Военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачево задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" граждане и были задержаны.

По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому.

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