Тихановская в новом видеообращении призвала к забастовкам

21 августа 2020, 14:03

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

Об этом она заявила в видеообращении.

В нем она заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

"Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила она.

Также Тихановская назвала цели забастовок.

"Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - заявила она.