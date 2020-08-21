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Общественное мнение
Власть
21 августа 2020, 15:43

Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом

Министерство здравоохранения может пресмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом. В случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных.

Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжкости.

"Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала Голубовская.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что из-за роста заболеваемости в Украине уже нет больниц первой и второй волны.

"Мы очень быстро пробежали этот путь от одной тысячи больных в сутки до больше двух тысяч больных. У нас нет больниц первой волны и второй. Я дал задание, чтобы мы их все объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы", - добавил Степанов.

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