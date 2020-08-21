21 августа 2020, 16:02 В «ЛНР» умер еще один человек с коронавирусом В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек с коронавирусом скончался. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. «Всего по состоянию на 09:00 21 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 640», – уверяют в «ЛНР». «Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 605 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике». Твитнуть Загрузка... Загрузка...