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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
21 августа 2020, 16:40

В Украине введут ограничения, которые сократят количество прибывших хасидов

В Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. Украинские дипломаты уже провели консультации со странами, откуда приезжают больше всего паломников.

Об этом на брифинге в Вышгороде заявил министр внутренних Арсен Аваков.

"Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем себе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, какие они были в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.

Он не уточнил, какие именно ограничения планируют ввести, однако заверил, что МВД найдет "механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами".

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