Визначено дорожню карту та покроковий план розбудови КПВВ у Щасті та Золотому

21 августа 2020, 16:58

Очільник Луганщини Сергій Гайдай разом із радником Віце-Прем’єр-міністра України Олександром Маріновим ознайомились із роботами щодо підготовки до відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду у містах Щастя та Золоте.

Зокрема, вони оглянули майданчик для розбудови КПВВ у Щасті.

На робочій нараді, яку провів Олександр Марінов безпосередньо на місці, окреслено межі майбутнього пункту пропуску та визначено дорожню карту та покроковий план його розбудови.

КПВВ у Золотому, яке збудували ще у 2016 році, готове до пропуску людей, але вже потребує модернізації.

Як зазначив Сергій Гайдай, необхідно розширити дорогу та побудувати комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян.

«Ми очікуємо, що окупаційна адміністрація все таки виконає свої зобов’язання та облаштує прилеглу територію зі свого боку, щоб громадяни могли зайти на підконтрольну українській владі територію», – прокоментував ситуацію Сергій Гайдай.

Він зауважив, що на КПВВ планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій. Там передбачено відкрити аптечні пункти, мобільні ЦНАПи, юридичні приймальні та інші об’єкти для надання послуг громадянам.