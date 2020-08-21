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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
21 августа 2020, 18:42

Северодонецкий Центр предоставления административных услуг снова работает

После длительного перерыва, связанного с юридическими вопросами, заработал Северодонецкий Центр предоставления административных услуг. Какие услуги предоставляются, а какие нужно подождать - узнавала наша команда.

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