После длительного перерыва, связанного с юридическими вопросами, заработал Северодонецкий Центр предоставления административных услуг. Какие услуги предоставляются, а какие нужно подождать - узнавала наша команда.
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21 августа 2020, 18:42
Северодонецкий Центр предоставления административных услуг снова работает
После длительного перерыва, связанного с юридическими вопросами, заработал Северодонецкий Центр предоставления административных услуг. Какие услуги предоставляются, а какие нужно подождать - узнавала наша команда.
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