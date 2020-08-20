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Общественное мнение
Криминал
21 августа 2020, 10:38

Отравление Навального: Полиция сообщила о найденном «смертельно опасном веществе»

Транспортная полиция нашла вещество, которым отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Иван Жданов (директор «Фонда борьбы с коррупцией», - ред.) вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник (транспортной - ред.) полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение», - написала она в Twitter.

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