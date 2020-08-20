В Кременной обнаружили нарколабораторию

21 августа 2020, 11:00

Правоохранители блокировали деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ в Кременной, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что двое местных жителей занимались изготовлением психотропных веществ и организовали незаконный бизнес по их сбыту на территории региона. Лаборатория по изготовлению психотропных веществ была обустроена в частных домах по месту жительства наркодельцов.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.