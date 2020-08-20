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Общественное мнение
Криминал
21 августа 2020, 12:46

В Минске задержан председатель стачкома «МАЗа»

Задержан председатель стачечного комитета Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

«Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает портал tut.by.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. В прошлый четверг к протестующим присоединились промышленные предприятия.

Ранее Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и призвал увольнять бастующих.

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