В Украине обновили деление на карантинные зоны

25 августа 2020, 09:00

С сегодняшнего дня 14 административно-территориальных единиц отнесены к «красному» уровню эпидемиологической опасности.

Такое решение 20 августа приняли на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Укринформ.

«Новое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа, с нуля часов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 регионов превысили количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 2 недели. Поэтому на заседании было внесено 14 административно-территориальных единиц к «красному» уровню эпидемиологической опасности, 75 - к «оранжевому» уровню и 106 - к «желтому» уровню эпидемической опасности.

Так, к «красной» зоне отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.