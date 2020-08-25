В «ЛНР» показали, что уже сделали для открытия КПВВ на Луганщине

25 августа 2020, 14:32

Группировка «ЛНР» продолжает работы по строительству контрольного пункта въезда-выезда вблизи Золотого и Счастья Луганской области. Об этом сообщили в «народной милиции ЛНР».

Отмечается, что сотрудники строительных организаций продолжают работы по распланировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». Так, было проведено «оборудование подушки под асфальтирование» — отсыпка глины, щебня и гранулированного шлака, прокладка коммуникационных трубопроводов.

Также в «ЛНР» отметили, что ремонтно-восстановительные работы возможно проводить благодаря действию режима прекращения огня.