Ляшко прокомментировал усиление эпидемии COVID-19

25 августа 2020, 15:40

В Украине есть тенденция к усилению эпидемии коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины – главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы видим устойчивую тенденцию к росту числа случаев коронавирусной болезни. И эта кривая у нас все время идет вперед. Мы со стороны Минздрава сделали все возможное для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь сегодня даже при количестве 2 тыс. – 2,5 тыс. случаев болезни в день», – сказал Ляшко.

Ляшко отметил необходимость соблюдать карантин, чтобы не перегрузить систему здравоохранения.

«Но с другой стороны, вы должны понимать, что медиков у нас тоже не огромное количество. Да, сегодня есть кровати, сегодня есть ИВЛ, к кроватям подведен кислород. Но медицинского ресурса может не хватить. Нужно смотреть. Мы в марте-апреле сделали карантин, чтобы подготовить систему здоровья, сегодня она подготовлена. Но если мы будем так пренебрегать всеми противоэпидемическими правилами, не знаем, на сколько их (медиков, – ред.) хватит», – отметил главный санврач.