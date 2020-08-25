Кабмин обязал студентов всех форм обучения подписывать контракты с вузами

25 августа 2020, 16:40

Кабинет Министров утвердил Типовые формы договоров о предоставлении образовательных услуг в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования. Об этом сообщает "Освіта.ua".

Договора о предоставлении образовательных услуг должны заключаться между учебными заведениями и студентами, которые будут получать образование как по контрактной форме обучения, так и на бюджете.

В Министерстве образования и науки отмечают, что основной задачей договора является обеспечение эффективного образовательного взаимодействия сторон и защита их прав.

Договор должен быть заключен обязательно во время личной подачи оригиналов документов в учреждения высшего образования.

В случае, если документы будут отправлены по почте или по e-mail, договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Одним из ключевых договорных обязательств университета перед студентом станет обязанность осуществлять образовательную деятельность в соответствии со стандартами образования. Также учреждение высшего образования должно быть публичным, опубликовать информацию о реализации своих прав и выполнении обязательств, устав и правила внутреннего распорядка и т. п.

В свою очередь, студенты будут обязаны соблюдать кодекс академической добропорядочности заведения, выполнять образовательную программу и индивидуальный план, выполнять требования по охране труда, технике безопасности и безопасности жизнедеятельности, информировать учреждение в случае изменения персональных данных и т. п.

В договоре также указываться аккредитация образовательной программы, по которой будет учиться студент, количество кредитов ЕКТС, а также счет, по которому осуществляется финансирование обучения и срок действия договора — до завершения обучения студентом.