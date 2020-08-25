В МИД посоветовали Беларуси не отвергать дружеских советов

25 августа 2020, 17:08

В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали белорусским коллегам не отвергать ценных дружеских советов. Об этом оговорится в заявлении МИД.

«Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», – говорится в сообщении.

«Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», – подчеркнули в МИД.