В «ДНР» сообщили, кто вскоре не сможет снимать наличные в банкоматах

25 августа 2020, 17:40

В «ДНР» держатели платежных карт компании «Рост» не смогут снимать наличные в банкоматах «центрального республиканского банка».

Об этом сообщает пресс-служба «ЦРБ».

«С 26 августа 2020 года будет приостановлена возможность осуществления расходных операций держателям платежных карт ООО "ФК "РОСТ" в банкоматно-терминальном оборудовании ЦРБ», – уверяют в пресс-службе.

Там добавляют, что для получения денежных средств со своего карточного счета «клиенту необходимо иметь активный банковский счет (карточный счет), открытый в ЦРБ, на который посредством безналичного перечисления возможно осуществить перевод этих денежных средств, согласно тарифам ЦРБ, с последующим их обналичиванием в удобной для клиента форме».

«При отсутствии у клиента банковского счета (карточного счета), открытого в ЦРБ, получение клиентом – держателем платежной карты ООО "ФК "РОСТ" денежных средств со своего карточного счета невозможно», – утверждают в «банке».