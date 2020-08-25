Кравчук: Большинство жителей Донбасса хотят автономии, чтобы общаться с РФ,

25 августа 2020, 18:00

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что большинство жителей оккупированного Донбасса хотят вернуться в состав Украины только на условиях автономии, чтобы "иметь возможность общаться с Россией".

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство - нет (не хотят вернуться Украину. - Ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", - сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли это особый статус, Кравчук ответил: "Да".

При этом он подчеркнул, что главной границей компромисса является суверенитет и независимость Украины. Также, по его словам, Украина готова пока говорить лишь с гражданским обществом ОРДЛО, но не ставит задачу вступать в переговоры с боевиками, "людьми, которые стреляют, убивают и прислуживают Кремлю".

"Что касается самого статуса. Можно статус Донбасса, но можно сказать и так: особая система управления местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права свободы и так дальше. Абсолютно (я готов к этому. - Ред.)", - добавил Кравчук.