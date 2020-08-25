25 августа 2020, 19:34 Трагическая дорога на озеро Волчье В день самого масштабного лесного пожара последних лет на Новоайдарщине, 7 июля, семья Костромцовых вместе с котом погибли, пытаясь бежать из огненной ловушки на Волчьем озере. Не смогли выбраться на асфальтовое покрытие из песка, их автомобиль просто заглох. Похоронили мужчину и женщину в закрытых гробах. 50 дней соседи погибших пытаются добиться обустройства съезда, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения во время выезда из грунтовой дороги на трассу. Удается ли это - знает наша команда Твитнуть Загрузка... Загрузка...