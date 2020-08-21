В Беларуси оппозиция начинает подготовку к конституционному референдуму

25 августа 2020, 10:06

Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуры отзыва депутатов парламента и местных советов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на доверенное лицо Светланы Тихановской Вольгу Ковальковую.

«Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Это значит, что мы призываем граждан по всей стране начать процедуру отзыва депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию», - заявила Ковалькова.

Она отметила, что в ответ на насилие власти беларусы объединились и почувствовали себя одной нацией.

«Мы не разделяем людей на тех, кто говорит на белорусском или русском языках, православных и католиков, рабочих и айтишников. Мы все такие разные, но все равно едины. Едины в стремлении жить в независимой, свободной и богатой Беларуси. Сегодня мы все почувствовали себя гражданами нашей страны, которые взяли на себя ответственность за судьбу», - добавила Ковалькова, поблагодарив всех, кто присоединился к «Марша новой Беларуси», который состоялся в воскресенье, 23 августа.