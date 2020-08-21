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Общественное мнение
Криминал
25 августа 2020, 10:37

В Кривом Роге мужчина взорвал гранату, четверо пострадавших

В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону своих знакомых. В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.

Об этом сообщает полиции Днепропетровской области. По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Скляра вечером 23 августа. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения

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