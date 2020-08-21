В Германии назвали обнадеживающим перемирие на Донбассе

25 августа 2020, 11:39

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим прекращение огня на Донбассе. Он сегодня, 24 августа, посетит Украину, где планирует обсудить минский процесс.

Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине.

Во время визита в Украину Маас проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Этот день, в частности, является стимулом для интенсивной работы над урегулированием конфликта на востоке Украины. В последние несколько недель появились обнадеживающие признаки: прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года", - говорится в сообщении.

Маас также поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, что этот день является стимулом продолжать интенсивную работу по урегулированию конфликтов, особенно на востоке Украины.

"Мы хотим быстрее продвигаться вперед в Минском процессе, поэтому сегодня я еду в Киев", - сказал глава МИД Германии.

Отмечается, что с 2014 года на востоке Украины более 1,4 млн человек потеряли свои дома. При этом более 13 тысяч человек погибли.

Напомним, в Украине с 27 июля вступили в силу договоренности о прекращении огня. За этот период ни один украинский военные не погиб и не получил ранение в результате обстрелов.