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Общественное мнение
Политика / Региональные
25 августа 2020, 11:39

В Германии назвали обнадеживающим перемирие на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим прекращение огня на Донбассе. Он сегодня, 24 августа, посетит Украину, где планирует обсудить минский процесс.

Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине.

Во время визита в Украину Маас проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Этот день, в частности, является стимулом для интенсивной работы над урегулированием конфликта на востоке Украины. В последние несколько недель появились обнадеживающие признаки: прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года", - говорится в сообщении.

Маас также поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, что этот день является стимулом продолжать интенсивную работу по урегулированию конфликтов, особенно на востоке Украины.

"Мы хотим быстрее продвигаться вперед в Минском процессе, поэтому сегодня я еду в Киев", - сказал глава МИД Германии.

Отмечается, что с 2014 года на востоке Украины более 1,4 млн человек потеряли свои дома. При этом более 13 тысяч человек погибли.

Напомним, в Украине с 27 июля вступили в силу договоренности о прекращении огня. За этот период ни один украинский военные не погиб и не получил ранение в результате обстрелов.

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