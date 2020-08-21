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Общественное мнение
Политика
25 августа 2020, 12:40

ОБСЕ снова предложила Беларуси посредничество в урегулировании кризиса

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь предложила белорусским властям посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса, передает Укринформ.

В письме к президенту Беларуси Александру Лукашенко действующий глава Организации премьер-министр Албании Эдди Рама и его преемница, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, заявили, что ОБСЕ «внимательно и с тревогой» следит за ситуацией в Беларуси. Они отметили, что готовы приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся ситуации и обсудить текущие вызовы.

Впервые Рама и Линде предложили посредничество 17 августа, но это предложение не было принято.

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