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Общественное мнение
Политика
25 августа 2020, 13:02

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до октября

Правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранцам до 1 октября. Без обязательного карантина могут въезжать лишь израильтяне или резиденты страны из "зеленой зоны".

Об этом сообщает Hamodi.

Соответствующее решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас в "зеленую зону" входят Великобритания, Словения, Новая Зеландия, Грузия, Дания, Австрия, Канада, Эстония, Италия, Финляндия, Латвия, Германия, Венгрия, Греция, Литва, Хорватия, Болгария, Кипр, Гонконг и Руанда.

Таким образом, прибывшие из остальных стран граждане обязаны будут пройти 14-днейвный карантин.

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