26 августа 2020, 09:00

Донецкий "Шахтер" вечером 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве проиграл "Динамо" матч за Суперкубок Украины со счетом 1:3. Матч проходил под сильным дождем.

"Горняки" начали матч очень активно: их атаки были настолько плотными, что первые 10 минут киевляне практически не могли выйти со своей половины поля.

Однако, сдержав стартовый натиск дончан, "Динамо" под пристальным присмотром Мирчи Луческу не только совершило несколько опасных атак, но и на 20-й минуте забило первый гол - оставленный без надзора в штрафной Де Пена головой красиво обыграл вратаря Пятова.

А на 31-й минуте Родригес забил "Шахтеру" второй мяч, точно пробив над Пятовым в "девятку".