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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
26 августа 2020, 13:30

Зеленский: допустившие легкую сдачу Крыма, должны понести ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допустившие легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность. По его словам, для него деокупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

Об этом он заявил в интервью Euronews, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что отдавать Крым нельзя было и это большая проблема.

"Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все ответят. Много кто в этом участвовал", - заявил Зеленский.

Он сказал, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать. По словам президента, за шесть лет не создана ни одна переговорная площадка по вопросу деоккупации Крыма и это будут пытаться исправить.

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