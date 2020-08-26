26 августа 2020, 18:00

17-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после летнего перерыва.

«Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!» - написала она в Twitter.

Экоактивистка в июне 2019 года решила прервать учебу ради своей общественной деятельности.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда стала проводить забастовки у здания парламента Швеции. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власть не начнет соблюдать условия соглашения по климату.

В 2019 году аналогичные забастовки молодежи распространились по всему миру, а Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре 2019 года журнал Time назвал экоактивистку человеком года.