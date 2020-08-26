У роботодавців перевірятимуть правильність оформлення трудових відносин

26 августа 2020, 10:33

З 1 вересня 2020 року в Україні заплановано проведення інспекційних заходів у роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці. Це суб’єкти, у яких обсяг наданих послуг (виконаних робіт) не відповідає фактичній чисельності найманих працівників, у яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину, а також ті, які приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

Упродовж 2020 року до травня включно спостерігалась тенденція до зменшення кількості застрахованих осіб. За останніми оприлюдненими даними на офіційному сайті Держстату (1 квартал 2020 року) 3404,1 тис. осіб в Україні були зайняті неформально.

З червня 2020 року після пом’якшення карантинних заходів інспектори праці розпочали інформаційну кампанію щодо недопущення використання незадекларованої праці. Заходи проводяться за участі представників Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, органів місцевого самоврядування. У рамках інформаційної кампанії безпосередніми візитами охоплено майже 155 тис. роботодавців. За результатами проведеної інформаційної роботи кількість застрахованих осіб у червні зросла на 59 тис. осіб.

Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками:

- Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. грн, позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

- Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.

- Фінансова відповідальність: штраф від 47230 грн. до 141690 грн.