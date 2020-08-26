В ОРЛО повышают тарифы на услуги ЖКХ

26 августа 2020, 15:36

В ОРЛО с 1 сентября повышают тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщила исполняющей обязанности т.н. "министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Татьяна Буряк.

Так, максимальная величина роста тарифов составляет:

- на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий - не выше 35%;

- на централизованное водоснабжение и водоотведение - не выше 40%;

- на тепловую энергию в сфере теплоснабжения и на услуги по централизованному отоплению - не выше 30%.

Буряк признала, что после повышения "средняя квитанция… для стандартной двухкомнатной квартиры составит 10-15% от совокупного дохода семьи".