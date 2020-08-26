В Луганской области за сутки обезвредили 32 боеприпаса

26 августа 2020, 16:02

На Луганщине за минувшие сутки, 25 августа, пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли 32 боеприпаса. Работы по разминированию проводились в Попаснянском и Новоайдарском районах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 25 августа, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 3,8 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 11 артиллерийских снарядов, 19 минометных мин и 2 гранаты», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев – Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,1424 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 3 артиллерийских снаряда, 1 минометная мина и 2 гранаты.