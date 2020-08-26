В ДТП на Львовщине погиб ребенок и пострадали двое взрослых

26 августа 2020, 17:04

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб десятилетний мальчик. Еще двое взрослых были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло в селе Гаек Каменка-Бугского района. По предварительно информации правоохранителей, 29-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем Opel, который двигался в попутном направлении.

От травм, полученных в результате аварии, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу. Также известно, что 49-летний водитель Opel и его 42-летняя супруга получили телесные повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.