Вчера оккупанты 1 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи хутора Вольный враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.
25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» во время передвижения между взводными опорными пунктами в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.
Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.
С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.