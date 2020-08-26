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Общественное мнение
Общество
26 августа 2020, 17:36

Ивченко рассказал о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

"То, что она подключена к аппарату - это неправда", - рассказал Ивченко.

Депутат также рассказал о самочувствии Тимошенко.

"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил нардеп.

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