Ивченко рассказал о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.
"То, что она подключена к аппарату - это неправда", - рассказал Ивченко.
Депутат также рассказал о самочувствии Тимошенко.
"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил нардеп.