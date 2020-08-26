Президент призвал раввинов Украины помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани

26 августа 2020, 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

В начале встречи Глава государства поблагодарил за поддержку и молитву за мир в Украине, которая прошла в День Независимости.

«В Украине много разных людей, много национальностей и вероисповеданий. Но это прекрасно, что мы все объединены в Украине», – отметил он.

По словам Президента, именно поэтому он инициировал предоставление государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и т. д.

Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важным является для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

«В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», – подчеркнул Глава государства.

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля на Рош ха-Шана приезжают около 8 тыс. верующих.

«Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация», – пояснил Владимир Зеленский.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих.

Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Тора учит, что самое ценное – это жизнь, и человек должен беречь ее.

«Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно», – подчеркнул раввин Меир Стамблер.

Главный раввин г. Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

«Есть собрания людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы всем было понятно, что есть рамки законодательства», – отметил он.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Владимир Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр».

«Президент поставил четкую задачу Офису Президента и Кабинету Министров, чтобы мемориал начали строить в короткие сроки. Сейчас проходит обсуждение проектов. Это трагедия, которая произошла у нас, и наш долг – увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру», – сказал Андрей Ермак.

Глава государства добавил, что Бабий Яр – всемрный символ того, что никогда не должно повториться.

«Важно, чтобы люди со всего мира, попадая в это место, понимали, что здесь произошло. Важно не забывать, что люди пережили, чтобы это никогда не повторялось. Поэтому задача – скорее разработать концепцию», – отметил Президент.