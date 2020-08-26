В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальных, 53454 пациента выздоровели. Проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3677 случаев;
Волынская область - 5221 случай;
Днепропетровская область - 2055 случаев;
Донецкая область - 1256 случаев;
Житомирская область - 2959 случаев;
Закарпатская область - 7143 случая;
Запорожская область - 1439 случаев;
Ивано-Франковская область - 8321 случай;
Кировоградская область - 771 случай;
Киев - 12248 случаев;
Киевская область - 5211 случаев;
Львовская область - 13 560 случаев;
Луганская область - 247 случаев;
Николаевская область - 1023 случая;
Одесская область - 6352 случая;
Полтавская область - 684 случая;
Ривненская область - 8737 случаев;
Сумская область - 1269 случаев;
Тернопольская область - 5104 случая;
Харьковская область - 7984 случая;
Херсонская область - 346 случаев;
Хмельницкая область - 2062 случая;
Черновицкая область - 9541 случай;
Черкасская область - 1305 случаев;
Черниговская область - 1570 случаев.