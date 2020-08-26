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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
26 августа 2020, 11:36

В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальных, 53454 пациента выздоровели. Проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3677 случаев;

Волынская область - 5221 случай;

Днепропетровская область - 2055 случаев;

Донецкая область - 1256 случаев;

Житомирская область - 2959 случаев;

Закарпатская область - 7143 случая;

Запорожская область - 1439 случаев;

Ивано-Франковская область - 8321 случай;

Кировоградская область - 771 случай;

Киев - 12248 случаев;

Киевская область - 5211 случаев;

Львовская область - 13 560 случаев;

Луганская область - 247 случаев;

Николаевская область - 1023 случая;

Одесская область - 6352 случая;

Полтавская область - 684 случая;

Ривненская область - 8737 случаев;

Сумская область - 1269 случаев;

Тернопольская область - 5104 случая;

Харьковская область - 7984 случая;

Херсонская область - 346 случаев;

Хмельницкая область - 2062 случая;

Черновицкая область - 9541 случай;

Черкасская область - 1305 случаев;

Черниговская область - 1570 случаев.

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