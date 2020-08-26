Президент сменил командующего Сил специальных операций

26 августа 2020, 12:02

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Григория Галагана новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ о назначении Галагана № 358/2020 президент подписал 25 августа.

Другим указом № 357/2020 Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», - подчеркнул Глава государства.

«Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил президента в главном - качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Напомним, 20 мая 2019 года Лунев не отдал честь президенту Украины во время инаугурации Зеленского.