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Общественное мнение
Происшествия
26 августа 2020, 12:29

В Киеве на территории воинской части пьяный водитель сбил трех курсанток

В Киеве на территории воинской части на улице Зоологической пьяный водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

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