В Минске ОМОН разогнал митинг, закрыв часть людей в костеле

27 августа 2020, 09:10

В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разогнали участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы.

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания участников акции протеста, которая состоялась в центре Минска на площади Независимости в среду вечером.

Там сообщили, что «задержанные есть», но точное количество назвать не смогли. Также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о том, что часть людей заблокировали в Красном костеле. «Такой информации у нас нет», - сказали в ГУВД.

Между тем, по информации очевидцев, задержано более 10 человек.

Ранее на площади собрались участники акции протеста. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Всего на площади собралось несколько сот человек.

Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания.

Тем временем в Минске начались перебои с мобильной связью, снизилась скорость мобильного интернета.