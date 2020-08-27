27 августа 2020, 14:34 Ляшко допустил возврат Украины к жесткому карантину В Украине допускают возврат к жесткому карантину. Об этом заявил Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Апострофу". На вопрос о вероятности возвращения жесткого карантина, как это было весной, Ляшко ответил утвердительно. "Не буду лукавить - существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.", - отметил он. Твитнуть Загрузка... Загрузка...