27 августа 2020, 15:06 Возле Новотроицкого пограничники обезвредили большой тайник с гранатами Подразделения Донецкого пограничного отряда ликвидировали схрон с гранатами и боеприпасами на окраине поселка в Донецкой области, - сообщает пресс-служба ГПСУ. Пограничники провели осмотр разрушенных домов на окраине Новотроицкого. Во время проверки одного из таких помещений военнослужащие обнаружили место накопления военных средств поражения. На место происшествия вызвали пиротехников ГСЧС и сотрудников полиции. Всего из схрона правоохранители изъяли восемь реактивных гранат (три РПГ-22, пять РПГ-26), двенадцать боевых осколочных гранат (четыре Ф-1, семь РГД-5 и одну РГО), 24 запала к гранатам различных систем, а также более 4000 патронов (20 патронов калибра 14,5-мм, 3870 патронов калибра 7,62-мм, 540 патронов калибра 5,45-мм). Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Следственные действия продолжаются. Твитнуть Загрузка... Загрузка...