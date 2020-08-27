Заместитель мэра Одессы заболел COVID-19

27 августа 2020, 15:39

Заместитель городского главы Одесского горсовета Павел Вугельман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", - отметил он.

Вугельман предостерег остальных, что "вирус опасен и может заболеть каждый".

"Мы, как городская власть, понимаем, что одесситы устали от карантина и хотят жить нормальной жизнью, гулять, отдыхать и проводить время с близкими, однако наших сотрудников настигает вирус во время работы, которую мы не можем остановить ни на минуту", - написал он.